МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Москва потребует от Лондона доказательств причастности к отравлению двух человек нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери, заявил "Известиям" постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, не исключив, что данный инцидент связан с ЧМ-2018 по футболу.

Дипломат опроверг информацию о том, что Великобритания уведомила о данном инциденте ОЗХО. При этом он отметил, что Россия предложила помощь в расследовании инциденте в Эймсбери, однако британская сторона все предложения "высокомерно" отвергла.

Кроме того, он выразил настороженность в связи с тем, что подобные истории в последнее время предшествуют важным событиям. Шульгин напомнил о предстоящем финале чемпионата мира по футболу в России и саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. "Трудно отделаться от мысли, что все это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и ее отношениям с другими странами", — отметил постпред.

Инцидент в Эймсбери

Утром 4 июля британская полиция заявила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы. В воскресенье вечером в Скотланд-Ярде сообщили, что пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес умерла в окружной больнице Солсбери. Мужчина остается в критическом состоянии.

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В Скотланд-Ярде утверждают, что пострадавшие отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей Россию, Москва это категорически отрицает.