Слуцкий назвал условие изменения "закона Димы Яковлева"

БЕРЛИН, 7 июл — РИА Новости. Россия готова внеси "корректирующие" поправки в "закон Димы Яковлева", если в США будет создан контрольный орган в сфере опеки детей, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Об этом он сказал после встречи с делегацией американских парламентариев "на полях" Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Мы им сказали, мы не сдерживали. 20 лет — 61 тысяча (детей усыновлены). Но гибнут дети. Они поняли, мы им ответили. Они закрылись после того, как мы им четко сказали, что, ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации и, может быть, внести какие-то корректирующие поправки в "закон Димы Яковлева". Пока у вас нет контролирующей инстанции, говорить не о чем", — заявил Слуцкий.