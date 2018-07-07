В СПЧ ответили на заявления госдепа о свободе СМИ в России

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Заявления госдепартамента США о свободе СМИ в России подтверждают наличие политического кризиса в самих Штатах, считает член президентского совета по правам человека (СПЧ) Игорь Борисов.

Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что, по ее мнению, в России "подавляется свобода прессы", а также осудила Москву за то, что она "выбрала в качестве мишени" радиостанции "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Голос Америки", "претворяя в жизнь" закон об "иностранных агентах". Глава пресс-службы американского госдепа призвала РФ "уважать реализацию фундаментальных свобод, в том числе свободу выражения".

"На мой взгляд, данное заявление сделано в связи с достаточно сложной обстановкой внутри Соединенных Штатов Америки, которые сейчас начали запутываться в своей идеологии, в рамках которой столкнулось противоречие свободы слова, демократии и тех требований, которые выдвигает американский народ", — сказал Борисов РИА Новости.

С одной стороны, указал собеседник агентства, Штаты требуют каких-то демократических процедур, но одновременно закрывают информационные каналы на своей территории, прежде всего, речь идет о таких СМИ, как RT, Sputnik, поддерживая таким образом ограничение прав и свобод.

"С другой стороны, максимально сворачивают демократию на других континентах, в других странах — взять хотя бы последние выборы в Венесуэле, Соединенные Штаты Америки считали и заявляли достаточно громко, что там не надо проводить выборы. То есть происходит смешение: одна политика для внутреннего использования, для своих избирателей, и другая — то, что они пытаются навязать всему миру", — продолжил правозащитник.

Нынешнее заявление Науэрт, полагает он, исходит из этой логики. "Это говорит о том, что США продолжают находиться в политическом кризисе и не могут найти четких планов и направлений выхода из него", — убежден Борисов.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.