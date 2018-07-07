МГИК отказал Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в мэры Москвы экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигавшемуся на выборы столичного градоначальника от партии "Гражданская инициатива", поскольку он предоставил недостаточное количество подписей.

"Это является причиной для отказа в регистрации", — сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова в ходе заседания комиссии в субботу. Решение было поддержано единогласно. Также в регистрации было отказано самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову.

Кроме этого, в связи с тем, что ряд кандидатов, в том числе Сергей Митрохин от партии "Яблоко", журналист Антон Красовский, глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, не предоставили необходимый пакет документов, Мосгоризбирком принял решение считать утратившим силу их статус кандидата на должность мэра Москвы.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Для успешной регистрации кандидаты должны были сдать в Мосгоризбирком необходимое для их регистрации количество подписей муниципальных депутатов.