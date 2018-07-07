Эмир Катара может встретиться с Путиным в ходе визита в Россию

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе визита в Россию, ожидается, что эмир прибудет в РФ на финал чемпионата мира по футболу, заявил в субботу посол Катара в России Фахад Мохамед Аль-Аттыйя.

"Да, есть планы, что эмир посетит РФ к концу этого турнира, и планируется, что он проведет встречу с президентом РФ Путиным", — сказал посол журналистам.

Финальный матч чемпионата мира по футболу пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники".