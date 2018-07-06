Путин перед встречей с Трампом провел совещание с членами Совбеза

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ряд вопросов своей предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом, внутрироссийские проблемы, а также проходящий в РФ чемпионат мира по футболу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания затрагивались темы стратегической стабильности и безопасности в контексте продолжающейся подготовки российско-американского саммита, запланированного на 16 июля", — сказал он.

Обсуждались также текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня, сообщил Песков. "Не обошли своим вниманием участники совещания и завтрашний матч российской сборной против команды Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу", — добавил Песков. "Они единодушно пожелали успеха российским футболистам", — сказал пресс-секретарь.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.