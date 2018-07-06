Путин назначил ряд генералов силовых ведомств в регионах

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил новых руководителей управлений МВД, Следственного комитета и ФСИН в нескольких регионах.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, начальником главка МВД по Пермскому краю стал генерал-майор полиции Михаил Давыдов, по Камчатскому краю — полковник внутренней службы Михаил Киселев, по Ярославской области — генерал-майор внутренней службы Андрей Липилин. Президент также присвоил Липилину звание генерал-майора полиции.

Генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев возглавил управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, а полковник внутренней службы Александр Князев — управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД.

Кроме того, президент назначил на пятилетний срок прокуроров нескольких регионов: в Нижегородской области — Вадима Антипова, в Удмуртской Республике — Артема Николаева, в Пермском крае — Андрея Юшманова. Денис Костенко назначен западно-сибирским транспортным прокурором.

Генерал-майор юстиции Андрей Потапов стал руководителем главка Следственного комитета по Красноярскому краю, полковник юстиции Сергей Сарапульцев — по Пермскому краю.

Генерал-майор юстиции Сергей Помозов получил назначение на должность первого заместителя главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Глава государства также освободил от должностей двух сотрудников МВД: начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД полковника внутренней службы Ольгу Соленову и руководителя ГУ МВД по Воронежской области генерал-лейтенанта полиции Александра Сысоева.