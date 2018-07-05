Путин встретится один на один с Трампом 16 июля в Хельсинки

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится 16 июля в Хельсинки один на один с президентом России Владимиром Путиным, после чего пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч, заявил на брифинге журналистам посол США в РФ Джон Хантсман.

Американский дипломат рассказал, что Трамп прибудет в Хельсинки 15 июля, в воскресенье, и вечером он проведет встречу с сотрудниками посольства США. В понедельник утром Трамп примет участие в двусторонней встрече с президентом Финляндии.

"Трамп примет участие во встрече один на один с президентом России Владимиром Путиным, потом пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч с президентом Путиным", — отметил он.

После этого вечером 16 июля Трамп отправится обратно в США.