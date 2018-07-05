Путин назвал перенос столицы Казахастана в Астану правильным решением

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Решение о переносе столицы Казахстана в Астану в свое время было взвешенным, правильным и эффективно реализованным, и, принятие такого решение, которое многими не поддерживалось, объясняет, почему главой государства является Нурсултан Назарбаев, считает президент России Владимир Путин.

В Казахстане 6 июля отмечается День столицы. В 1998 году Казахстан перенес столицу из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград), позже переименованную в Астану.

С 2009 года с принятием поправок в закон "О праздниках" день столицы, отмечаемый 6 июля, стал государственным праздником и нерабочим днем.

"Сложное решение, они всегда сложные. Они всегда капиталоемкие. В некоторых государствах мира такая практика есть. Была она и в Советской России, когда из Петербурга перенесли в Москву столицу. В Бразилии такой опыт есть. В других государствах мира. Но я думаю, что в связи с тем, что Казахстан приобрел совершенно другой статус. Он стал самостоятельным государством, и это решение ознаменовало собой, как раз именно это обстоятельство", — сказал Путин в интервью руководителю телерадиокомплекса президента Казахстана Ерлану Бекхожину, отвечая на вопрос как он оценивает такое решение как лидер страны и сложное ли оно.

По мнению Путина, суверенный Казахстан приобрел новую столицу, в которой должны были быть реализованы все планы, связанные с развитием страны именно как независимого, суверенного государства.

"Это другие функции совершенно появляются у столицы страны, в отличие от административного центра союзной республики. Как бы мы не любили Алматы, а я люблю Алматы – это очень красивый, хороший город. Но все-таки другие функции, другая судьба уже у столиц независимых государств. Думаю, в этом смысле решение было оправданным. Ну, я знаю, как оно непросто рождалось", — рассказал Путин.

Он напомнил, что на тот момент и в России, и в Казахстане все жили одинаково: "и в Казахстане не было денег, и в России не было денег".

"Много было внутренних и экономических, и социальных проблем. И казалось, наверное, на тот момент, что решение необоснованное. Слишком затратное", — добавил он.

Однако, по словам Путина, дальнейшее развитие истории показало, что "решение было абсолютно взвешенным, правильным и что самое главное – очень грамотно и эффективно реализовано".

Отвечая на реплику интервьюера, что даже многие соратники Назарбаева не понимали его и не поддерживали в этом вопросе, Путин сказал: "Ну, поэтому он — президент, а они пока – нет".