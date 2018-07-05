МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пхеньян и Москва прорабатывают вопрос организации ответного визита представителей минобороны КНДР в Россию, после того как в декабре прошлого года столицу Северной Кореи посетила делегация оборонного ведомства РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Планируется организация ответного визита (представителей минобороны КНДР в Россию — ред.). Может быть он состоится до конца года, это зависит от министерств", — сказал собеседник агентства.

В начале декабре 2017 года Пхеньян посетила делегация Минобороны России для участия в первом заседании совместной военной комиссии Россия-КНДР в Пхеньяне. Военные обсуждали выполнение межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности, которое было подписано 12 ноября 2015 года первым заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Николаем Богдановским и заместителем начальника генштаба КНДР О Гым Чхолем.