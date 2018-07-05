Госдума обнародовала данные о пенсиях депутатов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Граждане, которые от пяти до десяти лет исполняли обязанности депутата Государственной думы, могут рассчитывать на пенсию в размере не менее 46 тысяч рублей и 63 тысяч рублей при исполнении обязанностей 10 лет и более, сообщается на сайте Госдумы.

"Денежное вознаграждение депутата Государственной думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, — 84 тысячи 774 рубля. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тысяч 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тысячи 581 рубль – при исполнении обязанностей 10 лет и более", — говорится в сообщении.

Поясняется, что доплата устанавливается таким образом, чтобы сумма ежемесячной доплаты к пенсии и страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии составляла при стаже от пяти до 10 лет 55% денежного вознаграждения депутата, при стаже свыше 10 лет — 75% денежного вознаграждения.

Уточняется, что если гражданин был депутатом ГД менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.

Сообщается также, что фактическая начисленная среднемесячная заработная плата депутатов ГД за шесть месяцев 2018 года с учетом дней болезни парламентариев и отпусков составила 388,5 тысяч рублей, или 338 тысяч рублей после уплаты подоходного налога.