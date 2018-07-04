Финансирование партий, участвующих в выборах президента, будет повышено

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, увеличивающий единовременное финансирование политических партий, участвующих в выборах президента РФ, кандидаты от которых набрали более 3% голосов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Финансирование будет увеличено с 20 рублей до 152 рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым политической партией зарегистрированным кандидатом на должность президента РФ.

При этом государственное финансирование будет выделено только тем партиям, которые проявили политическую активность (набрали более 3% голосов) и доказали, что объединяют значительное число избирателей, разделяющих партийные взгляды.

Закон будет применён и по отношению к выборам президента Российской Федерации, которые состоялись 18 марта.