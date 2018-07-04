Путин подписал закон, расширяющий полномочия общественных палат на выборах

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий федеральной и региональным общественным палатам направлять наблюдателей в избиркомы на региональных и местных выборах.

Документ был вечером во вторник опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает возможность расширить полномочия Общественной палаты России и общественных палат субъектов Федерации в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии на региональных и местных выборах.

Общественные палаты вправе назначать наблюдателей в избирательные комиссии своего региона.

Также уточняется порядок получения органами местного самоуправления сведений о государственной регистрации смерти и о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти для учета избирателей.