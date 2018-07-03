Додон предположил, когда может наступить потепление в отношениях с Россией

КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что потепление отношений с Россией может произойти только после проведения выборов в молдавский парламент.

"Отношения с Россией не могут стать хуже, потому что на некоторых уровнях хуже некуда. Думаю, что потепление на политическом уровне возможно только после выборов в парламенте", — заявил Додон журналистам во вторник.

По словам президента, отношения между странами существуют на четырех уровнях. "На президентском уровне у нас хорошие отношения — есть полное взаимопонимание, на уровне регионов подписаны десятки соглашений, на уровне парламентов частично плохие отношения (руководство парламента запрещает депутатам ездить в Россию, но фракция социалистов посещает все мероприятия, связанные с двусторонними отношениями), на уровне правительств — полный бойкот", — объяснил свое видение он.

Додон заявил, что возможно примет участие в предстоящих парламентских выборах. "По закону парламентские выборы могут проходить в период трех месяцев с момента завершения мандата нынешнего парламента (30 ноября. — Прим. ред.) — то есть до начала марта, но я надеюсь, что это произойдет быстрее. Я не исключаю, что могу возглавить список партии социалистов на парламентских выборах, но мы будем это решать ближе к моменту выборов", — сказал Додон.

Ранее Додон заявил, что парламентские выборы в стране могут состояться 18 или 25 ноября. Выборы в парламент Молдавии проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Новая система, принятая в июле 2017 года, предполагает, что половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".