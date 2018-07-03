Нетаньяху планирует встретиться с Путиным в Москве

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит на следующей неделе Москву, на 11 июля запланированы его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве Израиля в Москве.

"Премьер-министр Нетаньяху намерен встретиться с президентом Путиным в следующую среду в Москве", — сказал собеседник агентства.

Ранее сам Нетаньяху заявил, что политическое руководство и военное командование Израиля находятся в постоянном контакте с коллегами в России и США по поводу ситуации в приграничных районах Сирии, где идут бои между правительственными войсками и оппозицией.

Источник в канцелярии главы израильского правительства ранее сообщил РИА Новости, что Нетаньяху получил приглашение приехать в Москву на финал чемпионата мира по футболу и рассматривает такую возможность. Финал мундиаля пройдет в российской столице 15 июля.

Нетаньяху с начала года уже дважды посещал Москву, в последний раз — 9 мая, когда он принял участие в праздновании Дня Победы и обсудил с Путиным актуальные региональные проблемы, включая ситуацию в Сирии.

Пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус подтвердила РИА Новости дату визита.

"Подтверждаю, что в следующую среду, 11 июля, премьер-министр Нетаньяху встретится с президентом Путиным в Москве", — сказала собеседница агентства.

В канцелярии премьер-министра ранее говорили, что Нетаньяху первоначально звали на финальный матч чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля в Москве.

Это будет третий визит главы израильского правительства в РФ с начала года. Основной темой его переговоров с российским руководством в Иерусалиме называют ситуацию в Сирии и проблему военного присутствия Ирана в этой стране.