Медведев освободил от должности главу Росприроднадзора‍

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Артема Сидорова от должности главы Росприроднадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В конце июня на профильном совещании в Иркутске генпрокурор Юрий Чайка подверг критике работу Росприроднадзора по борьбе с нарушениями при обороте отходов. По его словам, Росприроднадзором "должным образом не обеспечивается проведение экологической экспертизы". Источник в Минприроды России сообщал РИА Новости, что Сидоров находится в отпуске до 5 июля. По словам источника, уже 4 июля станет известно имя нового главы ведомства.

Ранее СМИ в качестве возможных кандидатов на должность главы надзорного ведомства помимо временно исполняющего обязанности руководителя Амирхана Амирханова называли заместителя главы Ростехнадзора Светлану Родионову, заместителя полпреда президента в Уральском округе Александра Калиберду, прокурора Ямало-Ненецкого округа Александра Герасименко.

Артем Сидоров возглавил Росприроднадзор в сентябре 2015 года. До этого он пять лет руководил министерством экологии и природных ресурсов Татарстана.