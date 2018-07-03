Политолог рассказал, для чего Гудков и Красовский выдвигались в мэры Москвы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и журналист Антон Красовский, претендовавшие на участие в выборах мэра Москвы, но не сумевшие набрать необходимое для регистрации количество подписей от муниципальных депутатов и избирателей, в действительности и не рассчитывали пройти, но зато использовали выборы, как способ прорекламировать себя, считает политолог НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Ранее Красовский, заявил, что не сумел собрать необходимое количество подписей избирателей для участия в выборах. Чуть позже Гудков заявил, что собрал 76 подписей муниципальных депутатов вместо минимально требуемых 110, но все же сдал их в Мосгоризбирком.

"Ну, у Гудкова желание пропиариться было совершенно очевидно. Ведь социологические исследования говорили, что Москва его почти не знает, и даже изначально было понятно, что он не набирает достаточно людей. Даже в "Единой России" заявили, что не отдадут подписи кандидатам внесистемной оппозиции, так как она постоянно оскорбляет москвичей. Так что тут, скорее всего, была сознательная игра на публику", — рассказал политолог РИА Новости.

По его мнению, такая же ситуация и у Красовского: он тоже понимал, что пройти скорее всего не получится. Впрочем, отметил политолог, собирал подписи он всерьез и профессионально, "но все равно не дотянул".

"Любой человек, который заявляет, что пойдет в мэры столицы, привлекает много внимания. Красовский это отлично понимает и всерьез на победу не рассчитывал, но свою долю пиара, очень хорошего пиара, он получил", — добавил Матвейчев.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата. Для регистрации кандидатам в мэры, выдвигающимся от политических партий, до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам, помимо этого, нужно предоставить около 36 тысяч подписей избирателей.

На данный момент о том, что они собрали и сдали в Мосгоризбирком необходимое для регистрации количество подписей муниципальных депутатов, заявили пять кандидатов: действующий мэр Сергей Собянин, Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", от ЛДПР — Михаил Дегтерев, Вадим Кумин — от КПРФ и Михаил Балакин от партии "Союз горожан".