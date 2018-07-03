Мосгоризбирком снял две кандидатуры с выборов мэра Москвы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мосгоризбирком во вторник снял две кандидатуры с выборов мэра Москвы, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

"В Мосгоризбирком поступило заявление от кандидата в мэры Москвы Александра Милованкина о том, что он снимает свою кандидатуру", — сказала член комиссии Рима Кузнецова. Соответствующее заявление поступило от Станислава Полищука.

Члены Мосгоризбиркома поддержали их заявления.

Полищук выдвигался на выборы от "Партии социальных реформ", Милованкин — как самовыдвиженец.

Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.