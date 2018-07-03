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Политика

Джигурда с оркестром принес подписи в МГИК для выдвижения в мэры Москвы

(обновлено: 16:26 03.07.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкАктер и шоумен Никита Джигурда. Архивное фотоАктер и шоумен Никита Джигурда. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Шоумен и актер Никита Джигурда во вторник принес в Мосгоризбирком несколько коробок с подписями в поддержку своего выдвижения в мэры Москвы, визит актера сопровождал оркестр в шотландских килтах и с волынками, передает корреспондент РИА Новости.

Актер Никита Джигурда. Архивное фото.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Джигурда заявил, что СБУ интересовалась его готовностью возглавить Украину
В июне Джигурда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы. При этом в Мосгоризбиркоме пояснили РИА Новости, что Джигурда не сможет стать кандидатом в мэры Москвы, имея двойное гражданство. Позднее шоумен заявил, что готов отказаться от своего украинского гражданства для участия в выборах.

"Мы проделали колоссальную работу, сотни моих сторонников и адептов участвовали в сборе подписей, и в итоге за меня отдали подписи больше миллиона москвичей. Я единственный оппозиционный кандидат, который собрал подписи и продолжает борьбу", — заявил Джигурда журналистам на улице перед Мосгоризбиркомом.

Затем он с волонтерами отправился в столичный избирком, где оставил коробки с собранными подписями.

 

Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября.

Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков. Действующий мэр столицы Сергей Собянин в понедельник сдал в избирком все необходимые документы, а также подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, чтобы зарегистрироваться кандидатом.

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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
Как может гражданин Украины подавать документы для выдвижения в мэры Москвы? Фарс какой то
15:59
03.07.2018
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zhora_vaskin
А он случайно не хочет побыть мэром Киева?
15:49
03.07.2018
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Бразилия
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Матч окончен
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