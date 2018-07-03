Гудков не набрал нужное число подписей для участия в выборах мэра Москвы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвигавшийся на выборы мэра Москвы от партии "Гражданская инициатива", заявил, что набрал 76 подписей муниципальных депутатов, при этом не все они собраны от разных округов.

Для регистрации кандидатам в мэры, выдвигающимся от политических партий, до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам, помимо этого, нужно предоставить около 36 тысяч подписей избирателей.

"Честно, пока 76 подписей, некоторые дублируют районы", — сказал он журналистам. Вместе с собранными подписями, как отметил Гудков, он сдал в Мосгоризбирком 116 писем муниципальных депутатов в его поддержку.

"Мы все (документы) принимаем, а потом проверяем их на соответствие закону", — пояснил РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. На данный момент необходимое количество подписей депутатов и избирателей предоставили в избирком действующий мэр Москвы Сергей Собянин, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР и глава Таганского района Илья Свиридов.