Кандидат в мэры от ЛДПР предоставил в Мосгоризбирком подписи депутатов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев во вторник предоставил в столичный избирком подписи муниципальных депутатов, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы собрали 120 подписей депутатов из 120 муниципальных округов Москвы, депутатов от всех партий и самовыдвиженцев", — сказал Дегтярев журналистам.

Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 3 июля нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого муниципального фильтра, а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить более 36 тысяч подписей избирателей.

В понедельник глава избирательного штаба Дегтярева Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что у кандидата уже есть 115 подписей, однако среди них есть повторяющиеся районы.

Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября.

Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков. Действующий мэр столицы Сергей Собянин в понедельник сдал в избирком все необходимые документы, а также подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, чтобы зарегистрироваться кандидатом.