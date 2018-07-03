Матвиенко в ходе визита в Китай встретится с руководством страны

ЧИТА, 3 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Китай с 3 по 5 июля встретится с руководством страны, программа, по ее словам, очень насыщенная и она рассчитывает на ее результативность.

"В Китае будет проходить четвертое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием России и парламентом Китая, в рамках этого заседания мы актуализируем наше взаимодействие, точнее, дорожную карту, план на следующий год", — сказала Матвиенко журналистам в ходе рабочей поездки в Забайкальский край, откуда делегация Совфеда отправится с официальным визитом в КНР.

Она отметила, что заседания комиссии проходят раз в год, их результаты становятся ориентиром для работы на следующий период.

"Кроме того, планируется встреча с руководством Китайской Народной республики, обсуждение как вопросов двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия по актуальным международным вопросам", — сообщила председатель СФ.

Также запланировано посещение ряда объектов в стране, в целом, программа достаточно насыщенная, уточнила она. Делегация сенаторов прибудет в Китай 3 июля вечером, а завершится визит 5 июля в первой половине дня.

"Всего мы будем в Китае практически сутки, но программа очень деловая, насыщенная, надеюсь, она будет результативной", — добавила Матвиенко.