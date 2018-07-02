Госдума изучит правовое регулирование в сфере защиты прав женщин

Государственная дума России планирует изучить российский и зарубежный опыт для совершенствования законодательства в сфере защиты прав женщин, а также для правового регулирования вопросов их социального статуса, следует из материалов на портале госзакупок.

Тендер на выполнение соответствующего исследования проводит аппарат Госдумы, потратить на него планируется до 4 миллионов рублей. Исполнителя определят в начале августа.

"Цель экспертно-аналитического исследования — определить направления совершенствования законодательной базы по укреплению принципов равных прав и свобод мужчин и женщин и созданию равных возможностей для их реализации женщинами", — говорится в техздании.

В частности, исполнитель должен рассмотреть антидискриминационные меры в отношении женщин в сфере труда, социального обеспечения, образования, культуры и здравоохранения, а также меры, направленные против насилия и сексуальной эксплуатации женщин.