МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин отказался от иска к партии, поскольку не проходит муниципальный фильтр, сообщает "Яблоко".

Замоскворецкий суд в понедельник должен был рассмотреть иск Митрохина к "Яблоку" на решение бюро партии отменить выдвижение его кандидатуры на выборах мэра Москвы.

"Митрохин отказался от иска к "Яблоку", поскольку не собирает достаточного количества подписей муниципальных депутатов для регистрации на выборах мэра Москвы", — говорится в Twitter партии.

Митрохин подтвердил эту информацию в разговоре с корреспондентом РИА Новости, отметив, что теперь в иске "нет смысла". "Я не прошел муниципальный фильтр. Сегодня, как вы знаете, последний день сбора подписей. Какой смысл в иске, если я все равно не смогу участвовать в выборах", — сказал Митрохин.

На своей странице в Facebook Сергей Митрохин опубликовал видеообращение, в котором, в частности, пожаловался на не совсем добросовестное поведение коллег из числа конкурентов по избирательной кампании.

Ранее федеральное бюро "Яблока" отменило принятое московской конференцией партии решение о выдвижении кандидатуры Митрохина в мэры Москвы. В пресс-службе партии сообщили, что на очередном этапе московской конференции в среду могут вновь рассмотреть вариант выдвижения главы столичного муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой. Митрохин заявил, что намерен бороться за право выдвигаться от партии на выборах мэра Москвы вплоть до судебного разбирательства, и назвал решение бюро партии неправовым.

Выборы пройдут 9 сентября.