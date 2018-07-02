МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин отказался от иска к партии, поскольку не проходит муниципальный фильтр, сообщает "Яблоко".
"Митрохин отказался от иска к "Яблоку", поскольку не собирает достаточного количества подписей муниципальных депутатов для регистрации на выборах мэра Москвы", — говорится в Twitter партии.
Митрохин подтвердил эту информацию в разговоре с корреспондентом РИА Новости, отметив, что теперь в иске "нет смысла". "Я не прошел муниципальный фильтр. Сегодня, как вы знаете, последний день сбора подписей. Какой смысл в иске, если я все равно не смогу участвовать в выборах", — сказал Митрохин.
На своей странице в Facebook Сергей Митрохин опубликовал видеообращение, в котором, в частности, пожаловался на не совсем добросовестное поведение коллег из числа конкурентов по избирательной кампании.
Выборы пройдут 9 сентября.