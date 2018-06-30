Тарасенко предложил экс-главу МЧС Пучкова на пост сенатора от Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на региональной конференции "Единой России" во Владивостоке выдвинул кандидатуру бывшего главы МЧС РФ Владимира Пучкова на пост сенатора от региона, сообщает корреспондент РИА Новости с конференции.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что Пучков может войти в тройку кандидатов в сенаторы от действующего губернатора, и в случае его победы на выборах станет сенатором от Приморья. В субботу приморские единороссы выдвинули Тарасенко кандидатом на выборы главы региона.

"Владимир Андреевич идет в сенаторы. Кандидат, это окончательное решение", — сказал Тарасенко журналистам по итогам конференции.

Сейчас сенатором от органов исполнительной власти Приморья является Светлана Горячева. Пучков занимал пост главы МЧС РФ с 2012 года до мая 2018 года. Сейчас должность министра по ЧС занимает Евгений Зиничев.

Депутаты законодательного собрания Приморья ранее назначили дату досрочных выборов губернатора края на 9 сентября — общероссийский единый день голосования.