Врио губернатора Приморья выдвинули кандидатом на пост главы региона

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко по итогам голосования на региональной конференции "Единой России" во Владивостоке выдвинут кандидатом от партии на пост главы региона, передает корреспондент РИА Новости.

По итогам тайного голосования голоса распределились следующим образом: Андрей Брик — восемь голосов, Алексей Губайдуллин — 12, за Владимира Исакова — девять голосов, Всеволода Романова — шесть голосов, Андрея Тарасенко — 165 голосов.

Основными приоритетами в рамках предвыборной кампании Тарасенко назвал повышение уровня жизни в крае и обеспечение местных жителей работой.

"Приоритеты… Сегодня надо людям поднять платёжеспособность, то есть, чтобы была хорошая работа, оплачиваемая. Когда у людей работа и оплачиваемость есть, все остальное приходит само собой. Соответственно, сегодня главная задача также поднять уровень жизни. Обеспеченность садов, школ, чтобы все у нас было в части будущего… Насыщение продуктами питания. Программу за секунду вам не расскажешь, она огромная. Сегодня надо в крае навести порядок", — сказал Тарасенко журналистам по итогам регконференции ЕР во Владивостоке.

Он отметил, что согласен с программой регионального отделения ЕР, и ее будут расширять.

Депутаты законодательного собрания Приморья ранее назначили дату досрочных выборов губернатора края на 9 сентября — общероссийский единый день голосования.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко.