Посольство России подтвердило визит Путина в Сербию

БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Сербию, который ожидается в 2018 году, приведет к подписанию ряда документов, которые углубят сотрудничество между двумя странами, заявил посол РФ в Белграде Александр Чепурин.

Ранее первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи в четверг в Москве сказал ему о планируемом осенью визите Путина в Белград. В пятницу глава российского диппредставительства в Сербии встретился с сербским президентом.

"Посол Чепурин поблагодарил президента Вучича за высокий уровень двусторонних отношений и сказал, что визит президента Путина является выражением стремления Москвы к углублению сотрудничества между двумя государствами. Ожидается, что в ходе визита российского президента будет подписано несколько соглашений, которые будут способствовать этому", — сообщило посольство РФ.

Как сообщается, Вучич ответил, что ожидаемый визит президента России станет подтверждением "традиционных дружеских российско-сербских связей".