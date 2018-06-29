Россия не заплатит взнос в бюджет Совета Европы до конца года

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Россия не будет платить взнос в бюджет Совета Европы как минимум до конца 2018 года, такое решение уже принято и будет озвучено в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

"Позиция меняться не будет, Россия не будет платить свой взнос до тех пор, пока в ПАСЕ созданы дискриминационные условия для работы нашей делегации и регламент организации так и не претерпел изменений, о которых говорила российская сторона", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решение касается второй половины 2018 года. По его словам, судя по поступившей информации, СЕ пока не планирует применять в отношении России санкции за неуплату взноса.

В среду генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о том, что 30 июня — последний срок для выплаты взносов России в бюджет организации.

Российская делегация из-за позиции по Крыму на апрельской сессии 2014 года была лишена ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участия в уставных органах ПАСЕ). В следующем году ПАСЕ, рассмотрев несколько раз вопрос, санкции в отношении не отменила, добавив в них новые пункты. Российская делегация заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила присутствовать на сессиях. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации делегации документы.

Россия неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса. В частности, российские представители предлагали закрепить в Уставе организации документально невозможность применения санкций в отношении делегаций.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.