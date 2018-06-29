Кандидат в мэры от "Коммунистов России" подал документы в Мосгоризбирком

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава московского отделения "Коммунистов России" Ярослав Сидоров подал документы в Мосгоризбирком, сообщил РИА Новости в пятницу член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"Сидоров Ярослав Северович, 1968 года рождения, первый секретарь комитета, член политической партии "Коммунистическая партия Коммунисты России", член политбюро ЦК указанной партии, выдвинут московским городским отделением указанной партии", — сказал Реут.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Документы на выдвижение ранее предоставили 30 кандидатов, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, Сергей Митрохин (от партии "Яблоко"), глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, Михаил Дегтярев от партии ЛДПР. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 3 июля нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра", а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить 36081 подпись избирателей.