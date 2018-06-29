Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил двусторонние отношения и график предстоящих контактов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Путина с президентом Республики Беларусь Лукашенко. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Минске 19 июня 2018 года заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Обсужден также график предстоящих контактов", — говорится в сообщении.