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Политика

Третьим кандидатом на пост мэра Екатеринбурга стала женщина

(обновлено: 15:45 28.06.2018)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий. Архивное фотоВид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Безработная Лариса Ладушкина в четверг подала документы на пост мэра Екатеринбурга, сообщил РИА Новости председатель горизбиркома Илья Захаров.

Ранее документы на пост главы города также подали депутат Госдумы Андрей Альшевских и профессор кафедры прикладной экономики в Техническом университете УГМК Максим Котляров.

"Сегодня еще подала документы Ладушкина Лариса Валерьевна", — сказал Захаров, уточнив, что она безработная.

Здание администрации Екатеринбурга. Архивное фото
© Фото : public domain
Суд отказался признать незаконной отмену выборов мэра в Екатеринбурге
Ладушкину в Екатеринбурге называют "вечным кандидатом". Она регулярно участвует в выборах, которые проходят в городе. В 2013 году она также претендовала на пост мэра Екатеринбурга. Тогда главой города был избран Евгений Ройзман.

Захаров ранее сообщил, что документы от кандидатов будут приниматься до 6 июля. Двадцать третьего июля документы будут проверены. Собеседование с кандидатами, документы которых оказались в порядке, пройдет 25 июля. После этого конкурсная комиссия рекомендует ряд кандидатов к утверждению на заседании гордумы.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона подписал закон, 16 апреля он вступил в силу.

Набережная городского пруда в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Гордума Екатеринбурга определила условия конкурса на пост мэра
Как сообщалось ранее со ссылкой на депутата Дмитрия Сергина, который представлял проект, конкурсная комиссия формируется на паритетных началах: половина членов комиссии назначается депутатами гордумы, половина — губернатором Свердловской области. В общей сложности комиссия будет состоять из шести человек. Участвовать в конкурсе на пост мэра смогут граждане старше 21 года без судимости, отметил Сергин.

Действующий на тот момент мэр города Евгений Ройзман 22 мая заявил, что не будет предлагать в повестку думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. После этого мэр объявил о своей отставке. В настоящее время обязанности мэра исполняет зампредседателя думы Виктор Тестов.

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