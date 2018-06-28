МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудят "текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений", а также актуальные вопросы международной повестки.

Как заявили в Белом доме, Путин и Трамп затронут тему двусторонних отношений России и США, а также ряд вопросов национальной безопасности.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Накануне в Россию для ее подготовки приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он встретился с Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности.

Как рассказал президент Финляндии Саули Ниинистё, повестку дня встречи Трампа и Путина определят в течение следующих двух недель.

"Они обязательно обсудят общую международную ситуацию и, надеюсь, также вопросы контроля над вооружениями и разоружения. Даже небольшие шаги в снижении напряженности были бы в интересах каждого", — отметил Ниинистё.

Встречи Путина и Трампа

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.