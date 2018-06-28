Диалог с США по ДРСМД стал более профессиональным, считает Рябков

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва не хотела бы, чтобы диалог по ДРСМД между США и РФ оставался на уровне взаимных обвинений, в последнее время он приобрел более профессиональный облик, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы не хотели бы, чтобы все сводилось только к взаимному обмену обвинениями, хотя без этого тоже не обходится. Сейчас важно, что, в принципе, диалог приобрел более профессиональный и более технический характер, чем раньше, мы идем "на глубину", — сказал рябков журналистам.

"Только на днях в Женеве состоялась двусторонняя экспертная встреча между РФ и США по этому вопросу", — добавил дипломат.