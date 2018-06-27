Митрохин сорвал выдвижение кандидата от "Яблока" в мэры Москвы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин сорвал выдвижение кандидата в мэры Москвы от партии и четырнадцати кандидатов в муниципальные депутаты в Новой Москве, говорится в заявлении партии в среду.

"Сергей Митрохин и группа его поддержки сорвали проведение третьего этапа московской конференции, которая могла в соответствии с законом и уставом партии выдвинуть главу Гагаринского района Москвы Елену Русакову в мэры столицы. Большинство его сторонников не пришли на конференцию, сорвав кворум, необходимый для принятия решений", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Отмечается, что из-за срыва кворума конференция не выдвинула 14 кандидатов в муниципальные депутаты в Новой Москве, так как, согласно закону, выдвинуть их может только высший руководящий орган регионального отделения — конференция.

"Сожалею, что Сергей Митрохин опасается честной конкуренции и поэтому срывает мероприятия, состав участников которых полностью не контролирует. Сначала он сорвал кворум на общем собрании московской организации 20 июня, а теперь сорвал третий этап конференции", — приводит пресс-служба слова зампреда партии Николая Рыбакова.

Отмечается, что предыдущий этап конференции (22 июня), на котором Митрохин в нарушение устава был выдвинут в мэры, прошел без участия ряда делегатов из числа московских муниципальных депутатов. По уставу их полномочия должны были быть признаны, что на заседании 25 июня подтвердило федеральное бюро партии, обязав на следующем этапе конференции устранить эти нарушения.

"Таким образом, партия "Яблоко" не будет участвовать в выборах мэра Москвы, если, конечно, Митрохин как председатель отделения не созовет еще один этап конференции до 2 июля — последний день, когда подача документов в Мосгоризбирком возможна", — говорится в сообщении партии.