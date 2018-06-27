Митрохин сорвал выдвижение кандидата от "Яблока" в мэры Москвы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин сорвал выдвижение кандидата в мэры Москвы от партии и четырнадцати кандидатов в муниципальные депутаты в Новой Москве, говорится в заявлении партии в среду.
Отмечается, что из-за срыва кворума конференция не выдвинула 14 кандидатов в муниципальные депутаты в Новой Москве, так как, согласно закону, выдвинуть их может только высший руководящий орган регионального отделения — конференция.
"Сожалею, что Сергей Митрохин опасается честной конкуренции и поэтому срывает мероприятия, состав участников которых полностью не контролирует. Сначала он сорвал кворум на общем собрании московской организации 20 июня, а теперь сорвал третий этап конференции", — приводит пресс-служба слова зампреда партии Николая Рыбакова.
"Таким образом, партия "Яблоко" не будет участвовать в выборах мэра Москвы, если, конечно, Митрохин как председатель отделения не созовет еще один этап конференции до 2 июля — последний день, когда подача документов в Мосгоризбирком возможна", — говорится в сообщении партии.