МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ушаков уточнил, что встреча пройдет в третьей стране.
В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что возможным местом проведения саммита может стать Вена. Позже издание Politico со ссылкой на осведомленные источники назвало в качестве вероятного места встречи Хельсинки.
В Москве и Вашингтоне эту информацию пока не комментируют.
Общение президентов
В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.