МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Этот вопрос между нашими сторонами обсуждается довольно-таки давно, он обсуждается по закрытым каналам. Могу сказать, что достигнута договорённость о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения. Об этом мы совместно с американскими коллегами объявим завтра", — сказал он журналистам.

Ушаков уточнил, что встреча пройдет в третьей стране.

В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что возможным местом проведения саммита может стать Вена. Позже издание Politico со ссылкой на осведомленные источники назвало в качестве вероятного места встречи Хельсинки.

В Москве и Вашингтоне эту информацию пока не комментируют.

Общение президентов

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.