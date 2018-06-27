МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Россию вселяет надежду, что Москва и Вашингтон смогут сделать первые шаги к восстановлению отношений.

"Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами", — сказал Путин.

При этом глава государства назвал причину натянутых отношений с Вашингтоном. По его словам, в значительной мере это результат острой внутриполитической борьбы в США.

В ответ Болтон рассказал, что даже во время серьезных разногласий в Белом доме продолжались встречи. По его словам, именно продолжение контактов советников стало залогом обеспечения стабильности в мире.

Перед встречей с Путиным советник Трампа провел переговоры с заместителем секретаря совета безопасности Юрием Аверьяновым, а затем с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и на Украине.

Встреча Путина и Трампа

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вскоре после поездки Болтона в Москву может пройти встреча лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина.

В Кремле отметили, что сообщат о возможности скорой встречи американского и российского президентов, как только будут готовы.

До этого британские СМИ сообщили, что чиновники из администрации США рассчитывают на то, что встреча Трампа и Путина состоится в июле.

Российский и американский президенты встречались дважды: в Гамбурге на саммите G20 в июле и во вьетнамском Дананге "на полях" саммита АТЭС в ноябре прошлого года.