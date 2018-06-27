Второй пенсионер подал документы для выдвижения в мэры Москвы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Второй пенсионер — Владимир Кувшинов — подал документы для выдвижения своей кандидатуры в мэры Москвы, сообщил РИА Новости член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
Ранее пенсионер Александр Романов подал документы в Мосгоризбирком на выдвижение кандидатом в мэры Москвы. Таким образом, число претендентов на пост мэра столицы достигло 30 человек.
"Кувшинов Владимир Захарович, 1941 года рождения, пенсионер, самовыдвижение", — сказал Реут РИА Новости в среду.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.
Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 3 июля нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра", а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить 36081 подпись избирателей.