Второй пенсионер подал документы для выдвижения в мэры Москвы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Второй пенсионер — Владимир Кувшинов — подал документы для выдвижения своей кандидатуры в мэры Москвы, сообщил РИА Новости член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Ранее пенсионер Александр Романов подал документы в Мосгоризбирком на выдвижение кандидатом в мэры Москвы. Таким образом, число претендентов на пост мэра столицы достигло 30 человек.

"Кувшинов Владимир Захарович, 1941 года рождения, пенсионер, самовыдвижение", — сказал Реут РИА Новости в среду.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября‬. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Документы на выдвижение ранее предоставили глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, Сергей Митрохин (от партии "Яблоко"), глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, Михаил Дегтярев от партии ЛДПР. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 3 июля‬ нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра", а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить 36081 подпись избирателей.