Источник назвал кандидатов в полпреды в Приволжье

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев может быть назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе, на эту должность рассматривается также кандидатура сенатора Любови Глебовой, возглавлявшей ранее Россотрудничество, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"На место полпреда (президента) в ПФО рассматриваются, в том числе, кандидатуры Ткачева и Глебовой", — сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что нынешний полпред в ПФО Михаил Бабич не будет переназначен на эту должность.