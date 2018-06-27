Путин встретится с советником президента США по нацбезопасности

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Кремле встретится с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент примет Болтона в Кремле, такая беседа сегодня состоится", — сказал Песков журналистам.

"Давайте дождемся этой встречи, по крайней мере, по итогам приема Путиным Болтона, мы попросим (помощника президента Юрия) Ушакова вас кратко проинформировать об этом", — добавил Песков.

Советник президента США по нацбезопасности в среду проведет в Москве переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В совете национальной безопасности США, анонсируя визит, заявили, что Болтон обсудит с российскими партнерами "потенциальную встречу" между президентами США и РФ.

Контакты между Москвой и Вашингтоном по подготовке переговоров на высшем уровне заметно активизировались после того, как в середине июня президент США Дональд Трамп в одном из интервью выразил надежду, что вскоре может встретиться с Путиным. В Москве пока не подтверждают, но и не опровергают подготовку встречи на высшем уровне.