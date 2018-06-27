Судебное заседание по иску Митрохина к "Яблоку" состоится 2 июля

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Судебное заседание по иску главы московского отделения "Яблока" Сергея Митрохина к партии, вызванному решением бюро отменить его выдвижение на выборы мэра Москвы, состоится 2 июля, сообщает пресс-служба партии в среду.

"Судебное заседание по иску Сергея Митрохина к партии "Яблоко" (уже можно так говорить, потому что суд удовлетворил ходатайство адвоката Митрохина о привлечении партии, а не ее Бюро и КРК, в качестве административного ответчика) состоится 2 июля в 9.30 мск", — говорится в сообщении.

Ранее федеральное бюро "Яблока" отменило принятое решение московской конференции партии о выдвижении кандидатуры Митрохина в мэры Москвы. В пресс-службе партии сообщили, что на очередном этапе московской конференции в среду могут вновь рассмотреть вариант выдвижения главы столичного муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой.

Как заявили в пресс-службе партии, федеральное бюро "Яблока" отменило решение конференции московского отделения партии о выдвижении Митрохина, так как его кандидатура не была предварительно согласована бюро или его исполкомом для тайного голосования на конференции. В пресс-службе также уточнили, что Митрохин может принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

Позднее Митрохин заявил, что намерен бороться за свое право выдвигаться от партии на выборах мэра Москвы вплоть до судебного разбирательства. Он считает, что "решение бюро (партии) неправовое". После этого Рыбаков сообщил, что Митрохин обратился в суд. Он также назвал судебный иск нанесением политического ущерба.