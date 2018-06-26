Путин назначил полпредов в федеральных округах

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин произвел перестановки и переназначения в пуле своих полномочных представителей в федеральных округах. Об этом сообщает сайт Кремля.
Также глава государства назначил Игоря Щеголева полпредом в Центральном федеральном круге. Эта должность оставалась вакантной с 18 мая, когда Алексей Гордеев стал вице-премьером правительства по сельскому хозяйству.
Кроме того, президента переназначил полпредов: в Южном федеральном округе — Владимира Устинова, в Сибирском — Сергея Меняйло, в Северо-Западном — Александра Беглова.
Указы вступают в силу со дня подписания.
Полпреда в Дальневосточном федеральном округе президент переназначил еще в мае — этот пост занимает Юрий Трутнев, который совмещает его с должностью вице-премьера. Таким образом, единственным не переназначенным и не отправленным в отставку остается полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
ЦФО
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова поздравила Щеголева с назначением на пост полпреда в Центральном федеральном округе.
"Уверена, что огромный опыт, организаторский талант и успешная практика работы на высоких государственных постах станут основой вашей деятельности в интересах развития и процветания нашего Отечества и регионов Центрального федерального округа", — говорится в поздравлении.
СЗФО
Александр Беглов назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе в декабре 2017 года.
"Александр Дмитриевич уделял много внимания нашему региону. При этом в фокусе его внимания были не только вопросы развития Карелии в целом, но и проблемы местного самоуправления, о чем свидетельствует география его рабочих поездок. Уверен, это внимание не ослабнет и впредь, нам еще многое предстоит сделать вместе", — сказал он РИА Новости.
ЮФО
Полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов получил назначение на этот пост уже в четвертый раз. До этого Путин назначал его своим представителем в 2008 и 2012 годах, а также в 2016-м, после преобразования Южного и Крымского федеральных округов.
"Владимир Васильевич хорошо знает Кубань — в этой должности он уже десять лет и знает все сильные и слабые стороны региона. Владимир Устинов уже решил много задач, которые способствовали развитию Кубани", — приводит пресс-служба слова Кондратьева.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил роль Устинова в реализации важных для полуострова проектов. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, у крымских властей налажено с полпредом эффективное взаимодействие, благодаря которому удается оперативно решать возникающие проблемы, касающиеся экономики, социальной сферы, контактов с федеральными ведомствами и других важных аспектов.
СКФО
Новый полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников — генерал-лейтенант, участник многих специальных операций, в том числе на Северном Кавказе. С 1986 года служил в группе "А" ("Альфа"), затем — в Минобороны, где был заместителем командира Сил специальных операций. Принимал участие в военной операции в Сирии. В декабре 2017 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоили звание Героя России.
"Очень ответственный и аккуратный во всех отношениях. Глубоко мыслящий человек, умеющий анализировать ситуацию, делать правильные выводы и действовать в нужном направлении. Президент в кандидатуре Александра Матовникова не ошибся, тот его не подведет, будет добросовестно выполнять свои обязанности", — сказал Герой Советского Союза Геннадий Зайцев, бывший в 1977–1988 и 1992-1995 годах командиром "Альфы".
Он рассказал, что Матовников пришел в группу "Альфа" в 1986 году и с первых дней хорошо себя проявил. "Примерно через два года я сказал его отцу, который работал в нашем управлении: "Не знаю когда, но поверь моим словам, что твой сын будет генералом". И он стал не только генералом, но и Героем России", — вспоминает Зайцев.
Президент международной ассоциации ветеранов "Альфы" Сергей Гончаров отметил, что у Матовникова, в то время когда он был первым заместителем командира группы, сложились очень хорошие отношения практически со всеми руководителями регионов Северо-Кавказского округа. "На Кавказе любят генералов — это раз, героев — это два, и третье — людей, которые могут найти компромисс с любым руководителем любого региона. Так что эта кандидатура — самая лучшая, что могла быть", — добавил он.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров считает, что опыт Александра Матовникова позволит ему успешно решать важные вопросы на посту полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
УФО
По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, назначение Николая Цуканова полпредом в Уральском федеральном округе стало не ожидаемым, но по-своему логичным. По словам политолога, Цуканов — "работящий, исполнительный". Эксперт также не исключил, что его рассматривали и в качестве возможного кандидата на министерские должности.
При этом, по его мнению, увольнение Игоря Холманских с поста полпреда, скорее закономерно. "Он хороший парень, он предан президенту, но выяснилось, что руководить цехом и руководить страной — это не одно и то же", — сказал политолог.
До назначения полпредом Холманских был начальником сборочного цеха "Уралвагонзавода". Теперь, как отметил заместитель полпреда Борис Кириллов, он может вернуться к работе в движении "В защиту человека труда", одним из соучредителей которого является.
СФО
Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что рад переназначению полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.