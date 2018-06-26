Путин назначил полпредов в федеральных округах

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин произвел перестановки и переназначения в пуле своих полномочных представителей в федеральных округах. Об этом сообщает сайт Кремля.

В Северо-Кавказском федеральном округе президент освободил от должности полпреда Олега Белавенцева. Теперь этот пост займет Александр Матовников. В Уральском федеральном округе Николай Цуканов сменил Игоря Холманских.

Также глава государства назначил Игоря Щеголева полпредом в Центральном федеральном круге. Эта должность оставалась вакантной с 18 мая, когда Алексей Гордеев стал вице-премьером правительства по сельскому хозяйству.

Кроме того, президента переназначил полпредов: в Южном федеральном округе — Владимира Устинова, в Сибирском — Сергея Меняйло, в Северо-Западном — Александра Беглова.

Указы вступают в силу со дня подписания.

Полпреда в Дальневосточном федеральном округе президент переназначил еще в мае — этот пост занимает Юрий Трутнев, который совмещает его с должностью вице-премьера. Таким образом, единственным не переназначенным и не отправленным в отставку остается полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

ЦФО

Игорь Щеголев с 2012 года работал помощником президента, с 2008 по 2012 год был министром связи и массовых коммуникаций. При нем была создана инфраструктура электронного правительства и началась разработка электронных госуслуг.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова поздравила Щеголева с назначением на пост полпреда в Центральном федеральном округе.

"Уверена, что огромный опыт, организаторский талант и успешная практика работы на высоких государственных постах станут основой вашей деятельности в интересах развития и процветания нашего Отечества и регионов Центрального федерального округа", — говорится в поздравлении.

СЗФО

Александр Беглов назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе в декабре 2017 года.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил уверенность, что конструктивное взаимодействие с полпредом продолжится и после его переназначения.

"Александр Дмитриевич уделял много внимания нашему региону. При этом в фокусе его внимания были не только вопросы развития Карелии в целом, но и проблемы местного самоуправления, о чем свидетельствует география его рабочих поездок. Уверен, это внимание не ослабнет и впредь, нам еще многое предстоит сделать вместе", — сказал он РИА Новости.

ЮФО

Полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов получил назначение на этот пост уже в четвертый раз. До этого Путин назначал его своим представителем в 2008 и 2012 годах, а также в 2016-м, после преобразования Южного и Крымского федеральных округов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказался в поддержку переназначения Устинова.

"Владимир Васильевич хорошо знает Кубань — в этой должности он уже десять лет и знает все сильные и слабые стороны региона. Владимир Устинов уже решил много задач, которые способствовали развитию Кубани", — приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил роль Устинова в реализации важных для полуострова проектов. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, у крымских властей налажено с полпредом эффективное взаимодействие, благодаря которому удается оперативно решать возникающие проблемы, касающиеся экономики, социальной сферы, контактов с федеральными ведомствами и других важных аспектов.

СКФО

Новый полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников — генерал-лейтенант, участник многих специальных операций, в том числе на Северном Кавказе. С 1986 года служил в группе "А" ("Альфа"), затем — в Минобороны, где был заместителем командира Сил специальных операций. Принимал участие в военной операции в Сирии. В декабре 2017 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоили звание Героя России.

Опрошенные РИА Новости ветераны группы "Альфа" считают Матовникова наилучшей кандидатурой для работы на посту полпреда в СКФО.

"Очень ответственный и аккуратный во всех отношениях. Глубоко мыслящий человек, умеющий анализировать ситуацию, делать правильные выводы и действовать в нужном направлении. Президент в кандидатуре Александра Матовникова не ошибся, тот его не подведет, будет добросовестно выполнять свои обязанности", — сказал Герой Советского Союза Геннадий Зайцев, бывший в 1977–1988 и 1992-1995 годах командиром "Альфы".

Он рассказал, что Матовников пришел в группу "Альфа" в 1986 году и с первых дней хорошо себя проявил. "Примерно через два года я сказал его отцу, который работал в нашем управлении: "Не знаю когда, но поверь моим словам, что твой сын будет генералом". И он стал не только генералом, но и Героем России", — вспоминает Зайцев.

"Абсолютный профессионал, компетентный во многих вопросах. Я думаю, что именно такой человек должен быть на такой должности в этом регионе", — сказал, в свою очередь, командир "Альфы" в 1991–1992 годах Михаил Головатов.

Президент международной ассоциации ветеранов "Альфы" Сергей Гончаров отметил, что у Матовникова, в то время когда он был первым заместителем командира группы, сложились очень хорошие отношения практически со всеми руководителями регионов Северо-Кавказского округа. "На Кавказе любят генералов — это раз, героев — это два, и третье — людей, которые могут найти компромисс с любым руководителем любого региона. Так что эта кандидатура — самая лучшая, что могла быть", — добавил он.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров считает, что опыт Александра Матовникова позволит ему успешно решать важные вопросы на посту полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

УФО

По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, назначение Николая Цуканова полпредом в Уральском федеральном округе стало не ожидаемым, но по-своему логичным. По словам политолога, Цуканов — "работящий, исполнительный". Эксперт также не исключил, что его рассматривали и в качестве возможного кандидата на министерские должности.

"Но министерского поста в сложившемся пасьянсе для Цуканова не оказалось, и он стал полпредом на Урале", — сказал Журавлев.

При этом, по его мнению, увольнение Игоря Холманских с поста полпреда, скорее закономерно. "Он хороший парень, он предан президенту, но выяснилось, что руководить цехом и руководить страной — это не одно и то же", — сказал политолог.

До назначения полпредом Холманских был начальником сборочного цеха "Уралвагонзавода". Теперь, как отметил заместитель полпреда Борис Кириллов, он может вернуться к работе в движении "В защиту человека труда", одним из соучредителей которого является.

СФО

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что рад переназначению полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

"Сергей Иванович — очень компетентный, грамотный и мудрый политик. В мою пока недолгую бытность исполняющим обязанности губернатора он уже несколько раз приезжал к нам в Кузбасс, и всегда его поездки были очень продуктивными. Он быстро схватывает суть проблемы, масштабно мыслит, видит на три шага вперед. Его помощь неоценима для нас. И я надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество", — процитировала слова Цивилева его пресс-служба.