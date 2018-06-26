Митрохин подал в суд на "Яблоко"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин подал в суд на решение бюро партии об отмене решения московской конференции выдвинуть его кандидатуру на выборы мэра Москвы, сообщил РИА Новости зампред партии Николай Рыбаков.
Ранее сообщалось, что федеральное бюро "Яблока" отменило принятое решение московской конференции партии о выдвижении кандидатуры Митрохина в мэры Москвы. В пресс-службе партии сообщили, что на очередном этапе московской конференции в среду могут вновь рассмотреть вариант выдвижения главы столичного муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой.
Как заявили в пресс-службе партии, федеральное бюро "Яблока" отменило решение конференции о выдвижении Митрохина, так как его кандидатура не была предварительно согласована бюро или его исполкомом для тайного голосования на конференции. В пресс-службе также уточнили, что Митрохин может принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца.
Позднее Митрохин заявил, что намерен бороться за свое право выдвигаться от партии на выборах мэра Москвы вплоть до судебного разбирательства. Он считает, что "решение бюро (партии) неправовое".