Митрохин подал в суд на "Яблоко"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин подал в суд на решение бюро партии об отмене решения московской конференции выдвинуть его кандидатуру на выборы мэра Москвы, сообщил РИА Новости зампред партии Николай Рыбаков.

"Подал в суд на бюро", — сказал Рыбаков.

Ранее сообщалось, что федеральное бюро "Яблока" отменило принятое решение московской конференции партии о выдвижении кандидатуры Митрохина в мэры Москвы. В пресс-службе партии сообщили, что на очередном этапе московской конференции в среду могут вновь рассмотреть вариант выдвижения главы столичного муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой.

Как заявили в пресс-службе партии, федеральное бюро "Яблока" отменило решение конференции о выдвижении Митрохина, так как его кандидатура не была предварительно согласована бюро или его исполкомом для тайного голосования на конференции. В пресс-службе также уточнили, что Митрохин может принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

Позднее Митрохин заявил, что намерен бороться за свое право выдвигаться от партии на выборах мэра Москвы вплоть до судебного разбирательства. Он считает, что "решение бюро (партии) неправовое".