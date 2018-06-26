Ревина сняли с участия в выборах мэра Москвы

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия сняла кандидатуру космонавта Сергея Ревина, подавшего документы для выдвижения в мэры столицы в связи с соответствующим решением столичного отделения российской экологической партии "Зеленые" ранее выдвинувшей его кандидатуру, сообщила член горизбиркома Рима Кузнецова.

"В Московскую городскую избирательную комиссию поступило заявление от кандидата на должность мэра Москвы Ревина Сергея Николаевича и решение конференции российской экологической партии "Зеленые" в отзыве кандидата на должность мэра Москвы. У нас есть заявление кандидата и решение партии, которая его выдвинула. В связи с этим, предлагается решение о снятии кандидатуры и направить в московское отделение партии уведомление о снятии с Ревина позиции кандидата на должность мэра Москвы", — сказала Кузнецова во вторник на заседании.

На прошлой неделе председатель партии "Зеленые" Анатолий Панфилов сообщил РИА Новости, что партия решила снять с выборов своего кандидата в мэры Москвы Ревина, уже подавшего документы по выдвижению в избирком, и сосредоточиться на выборах в региональные заксобрания, а в столице поддержать кандидатуру Сергея Собянина.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.