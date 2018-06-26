Глава центрального штаба НОД Славин выдвинул себя кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Помощник депутата Госдумы, руководитель центрального штаба "Национально-освободительного движения" (НОД) Максим Славин подал документы в Мосгоризбирком для выдвижения кандидатом в мэры Москвы, сообщил РИА Новости в вторник пресс-секретарь комиссии Михаил Мокров.
"Славин Максим Александрович, 1985 года рождения, помощник депутата ГД ФС РФ VII созыва, руководитель центрального штаба НОД подал документы", — сообщил он. Славин идет на выборы как самовыдвиженец.
Документы для регистрации кандидатами уже подали глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от экологической партии "Зеленые", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства бизнесмен Герман Стерлигов, глава Красносельского района Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива", глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), депутат Мосгордумы Михаил Балакин, временно безработный Владислав Бузаров, а также председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.