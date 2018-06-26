Глава центрального штаба НОД Славин выдвинул себя кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Помощник депутата Госдумы, руководитель центрального штаба "Национально-освободительного движения" (НОД) Максим Славин подал документы в Мосгоризбирком для выдвижения кандидатом в мэры Москвы, сообщил РИА Новости в вторник пресс-секретарь комиссии Михаил Мокров.

"Славин Максим Александрович, 1985 года рождения, помощник депутата ГД ФС РФ VII созыва, руководитель центрального штаба НОД подал документы", — сообщил он. Славин идет на выборы как самовыдвиженец.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить около 36 тысяч подписей избирателей. Также кандидат в мэры Москвы предоставляет информацию о троих кандидатах в Совет Федерации, один из которых займет место в верхней палате парламента в случае избрания кандидата столичным градоначальником.

Документы для регистрации кандидатами уже подали глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от экологической партии "Зеленые", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства бизнесмен Герман Стерлигов, глава Красносельского района Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива", глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), депутат Мосгордумы Михаил Балакин, временно безработный Владислав Бузаров, а также председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.