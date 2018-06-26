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Политика

Музыкант Паук рассказал о планах в случае победы на выборах мэра Москвы

14:5226.06.2018
(обновлено: 15:36 26.06.2018)
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© АГН "Москва" / Игорь Иванко Пресс-конференция кандидата на должность мэра Москвы Сергея Троицкого. 26 июня 2018Пресс-конференция кандидата на должность мэра Москвы Сергея Троицкого. 26 июня 2018
© АГН "Москва" / Игорь Иванко

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Кандидат на пост мэра Москвы, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий планирует в случае победы на выборах открыть сеть баров "Бей чертей, спасай Россию" и рюмочных "Антисоветская", об этом он рассказал на пресс-конференции во вторник.

Здание Мэрии Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Электромонтер из "Станкина" подал документы на выдвижение в мэры Москвы
"Хочу открыть сети баров "Бей чертей, спасай Россию" и рюмочных "Антисоветская". А каким образом человеку коротать время на остановке, чтобы не замерзнуть зимой?" – сказал Троицкий.

Ранее он сообщил РИА Новости, что он планирует отправить жителей "хрущевок" колонизировать Марс и сделать парковки бесплатными для коренных москвичей. Он также планировал "создать над Москвой купол, регулирующий погоду, чтобы всегда было тепло и солнечно".

Лидер "Коррозии металла" родился в Москве. Он выдвигал свою кандидатуру на пост мэра неоднократно, и не только Москвы, но и других городов. Впервые Троицкого на пост мэра Москвы выдвинула Праворадикальная партия на выборах в 1993 году, которые не состоялись из-за октябрьского путча.

Илья Яшин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Яшин заявил, что не пройдет "муниципальный фильтр" на выборах мэра Москвы
В 2007 году Троицкий выиграл выборы мэра посёлка Запрудня Московской области, но от должности отказался. В 2012 году он баллотировался в мэры Химок и набрал около 2,5 % голосов. Также музыкант баллотировался в мэры подмосковного города Жуковский в 2013 году. В 2013 году Троицкий подал документы в порядке самовыдвижения на досрочные выборы мэра Москвы, но не собрал необходимое число подписей жителей региона. Паук подавал документы на выдвижение кандидатом на пост мэра Новосибирска в 2014 году, но тот же день был задержан в аэропорту Новосибирска за попытку пронести в самолет жидкость и сопротивление органам власти.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить около 36 тысяч подписей избирателей. Также кандидат в мэры Москвы предоставляет информацию о троих кандидатах в Совет Федерации, один из которых займет место в верхней палате парламента в случае избрания кандидата столичным градоначальником.

Актер и шоумен Никита Джигурда. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Джигурда рассказал, что готов сделать для выдвижения в мэры Москвы
Документы для регистрации кандидатами уже подали — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от экологической партии "Зеленые", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства бизнесмен Герман Стерлигов, глава Красносельского района Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива", глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), депутат Мосгордумы Михаил Балакин, временно безработный Владислав Бузаров, а также председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
Паук наберёт определённое количество голосов. У него явно есть свой немаленький электорат, если судить по результатом опроса ВЦИОМ, согласно которому многие жители России симпатизируют Николаю Второму, Ленину и Сталину.
14:58
26.06.2018
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newlico
Этот шут еще и планы строит?
15:22
26.06.2018
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