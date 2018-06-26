Посол России обсудил с вице-президентом Ирака отношения между странами

БАГДАД, 26 июн — РИА Новости. Вице-президент Ирака Нури аль-Малики обсудил на встрече с послом России в Багдаде Максимом Максимовым укрепление отношений двух стран и ситуацию в регионе и мире, сообщила пресс-служба аль-Малики.

В Ираке 12 мая состоялись первые после освобождения страны от ИГ* парламентские выборы. По итогам выборов в республике должно было быть сформировано новое правительство, однако власти заявили о нарушениях в ходе голосования, в результате чего парламент поддержал ручной пересчет голосов.

"Наше видение на будущий период связано с формированием гармоничного правительства, далекого от принципов конфессиональных квот, приоритетом которого будет оказание услуг, развитие, сохранение безопасности и стабильности Ирака, а также установление крепких отношений с другими странами на основе взаимных интересов и невмешательства во внутренние дела", — заявил аль-Малики на встрече с российским послом.

Как отметила его пресс-служба, вице-президент отдельно подчеркнул "позицию РФ в отношении Ирака".

Аль-Малики с 2006 по 2014 год был премьер-министром Ирака. По итогам майских выборов, его шиитский блок "Государство закона" не вошел в тройку лидеров, уступив альянсу оппозиционера Муктады ас-Садра, а также блокам народного ополчения и действующего премьера Хайдера аль-Абади.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ