Путин сменил полпредов в нескольких федеральных округах‍

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин произвел перестановки и переназначения в пуле своих полномочных представителей в федеральных округах. Об этом сообщает сайт Кремля.
Президент освободил от должности:
- полпреда в Северо-Кавказском ФО Олега Белавенцева;
- полпреда в Уральском ФО Игоря Холманских;
Глава государства назначил:
- полпредом в Центральном ФО Игоря Щеголева (ранее этот пост занимал Алексей Гордеев);
- полпредом в Северо-Кавказском ФО Александра Матовникова;
- полпредом в Уральском ФО Николая Цуканова.
Путин переназначил:
- полпредом в Южном ФО Владимира Устинова;
- полпредом в Сибирском ФО Сергея Меняйло;
- полпредом в Северо-Западном ФО Александра Беглова.
Указы вступят в силу со дня подписания.
В России всего восемь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.
По двум последним информация о полпредах не приводится.