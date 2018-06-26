Путин сменил полпредов в нескольких федеральных округах‍

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин произвел перестановки и переназначения в пуле своих полномочных представителей в федеральных округах. Об этом сообщает сайт Кремля.

Президент освободил от должности:

полпреда в Северо-Кавказском ФО Олега Белавенцева;

полпреда в Уральском ФО Игоря Холманских;

Глава государства назначил:

полпредом в Центральном ФО Игоря Щеголева (ранее этот пост занимал Алексей Гордеев);



полпредом в Северо-Кавказском ФО Александра Матовникова;

полпредом в Уральском ФО Николая Цуканова.

Путин переназначил:

полпредом в Южном ФО Владимира Устинова;

полпредом в Сибирском ФО Сергея Меняйло;

полпредом в Северо-Западном ФО Александра Беглова.

Указы вступят в силу со дня подписания.

В России всего восемь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.

По двум последним информация о полпредах не приводится.