Собянин пока не принял решение об участии в дебатах

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин пока не решил, будет ли принимать участие в дебатах, заявил журналистам глава избирательного штаба кандидата Константин Ремчуков во вторник.
"Пока мы не решили этот вопрос. Мы хотим все собрать и зарегистрировать, посмотреть на круг наших оппонентов – и мы решим", — сказал он в ответ на вопрос, будет ли Собянин участвовать в дебатах.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.
На предыдущих выборах мэра Москвы Собянин принял решение не участвовать в предвыборных дебатах, чтобы предоставить возможность участия в дебатах другим кандидатам на пост столичного градоначальника.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить около 36 тысяч подписей избирателей.