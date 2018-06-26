Партия Бабурина выдвинула кандидата в мэры Москвы

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Партия "Российский общенародный союз" (РОС), возглавляемая Сергеем Бабуриным, выдвинула политолога, члена Молодежной общественной палаты Михаила Бутримова кандидатом в мэры Москвы, сообщил РИА Новости заместитель председателя партии Дмитрий Соин.

"Вчера состоялась конференция, на которой уже формально выдвинут Михаил Бутримов в качестве кандидата в мэры Москвы", — сказал Соин.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Выборы столичного мэра пройдут 9 сентября.