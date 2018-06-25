Электромонтер из "Станкина" подал документы на выдвижение в мэры Москвы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Электромонтер Московского государственного технологического университета "Станкин" Александр Горлов подал заявку в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра Москвы, сообщил член столичного избиркома Дмитрий Реут.

"Горлов Александр Владимирович, 1963 года рождения. Электромонтер Московского государственного технологического университета "Станкин", самовыдвижение", — сказал Реут в понедельник. Таким образом, Горлов стал 14-м по счету претендентом на пост мэра российской столицы, выдвигающимся путем самовыдвижения.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Документы для регистрации кандидатами уже подали — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от экологической партии "Зеленые", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства бизнесмен Герман Стерлигов, глава Красносельского района Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива", глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), депутат Мосгордумы Михаил Балакин, временно безработный Владислав Бузаров, а также председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить около 36 тысяч подписей избирателей.